Экс-игрок сборной Казахстана Парагульгов расторг контракт со своим клубом

Казахстанский полузащитник Магомед Парагульгов расторг контракт с клубом казахстанской премьер-лиги (КПЛ) «Акжайык», сообщает «Метарейтинг Казахстан».

27-летний футболист пришел в «Акжайык» в это зимнее трансферное окно, сыграв в итоге за клуб четыре матча, не отличившись результативными действиями.

До этого Парагульгов, в активе которого два матча за национальную сборную Казахстана, выступал за кипрскую команду Эрмис Арадиппу, где сыграл 7 игр. И за сборную и за команду из Кипра полузащитник не забивал и не отдавал результативные передачи.