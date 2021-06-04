«Сейчас шаг назад, но потом два вперед». Черчесов – о поражении сборной России от Канады на ЧМ

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал поражение российских хоккеистов в четвертьфинальном матче чемпионата мира-2021 против команды Канады (1:2 ОТ).

Отметим, что российская команда не может одержать победу над канадцами на мировых первенствах с 2011 года. Тогда подопечные Вячеслава Быкова обыграли своих соперников в матче 1/4 финала со счетом 2:1.

– Смотрел ли я матч между Россией и Канадой? Не знаю, как это объяснить, и смотрел, и нет, потому что у нас идет своя подготовка. Понятно, что один любой момент может решить исход матча или турнира. Это большой спорт. Наша «Красная машина» доставляла много радостей последние годы, поэтому сейчас шаг назад, но потом два вперед, – сказал Черчесов во время пресс-конференции.

Напомним, в полуфиналах ЧМ в Риге сборная Канады сыграет против американцев, а Финляндия проведет встречу с Германией. Обе игры запланированы на 5 июня.