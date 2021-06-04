Васильев заявил, что ему никто не сообщал о своем отстранении

Российский судья Станислав Васильев заявил, что ничего не знает о своем пожизненном отстранении от работы в российской премьер-лиге (РПЛ).

«Впервые слышу о пожизненном отстранении, со мной никто не связывался по этому поводу. Что же, буду один на один со своими мыслями, не сыпьте соль на рану», - приводит слова арбитра Sport24.ru.

Напомним, что Васильев был отстранен от судейства на время служебной проверки после своей работы в матче 28-го тура РПЛ «Ротор» - «Ахмат» (1:0), где он ошибочно не назначил пенальти на 85-й минуте в ворота волгоградской команды.

Сегодня в СМИ появилась информация, что по итогам проверки было решено отстранить судью от работы в РПЛ.