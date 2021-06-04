Станислав Черчесов: Сегодня врачи скажут, будут ли готовы Фернандес и Черышев сыграть с Болгарией

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о физическом состоянии правого защитника Марио Фернандеса и левого полузащитника Дениса Черышева.

Напомним, что ранее оба игрока испытывали проблемы со здоровьем и тренировались по индивидуальной программе.

– Они несколько дней тренируются. Вчера и сегодня полостью провели тренировку. Обсудим сегодняшнюю работу. Врачи скажут, насколько они готовы. Из этого будем исходить. Понятно, что каждому нужно готовиться. Если будет такая возможность, дадим им сыграть, одному или второму. Иногда желание с возможностью расходятся, – приводит слова Черчесова RT.

1 июня сборная России сыграла вничью с Польшей (1:1) в контрольном матче. Фернандес и Черышев не принимали участие в данной игре.

Следующая игра российской команды пройдет 5 июня против Болгарии.