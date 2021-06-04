«Спартак» заинтересован в услугах правого защитника «Спортинга» Розье

Правый защитник лиссабонского «Спортинга» Валентен Розье, проведший сезон-2020/21 в аренде в «Бешикташе», может продолжить свою карьеру в чемпионате России.

Как сообщает A Bola, португальский клуб планирует продать 24-летнего француза в летнее трансферное окно. Отмечается, что данной ситуацией хочет воспользоваться «Спартак», готовый предложить за футболиста пять миллионов евро. Судьба этого перехода зависит от нового главного тренера красно-белых Руя Витории.

Ранее появилась информация, что футболист хочет подписать московское «Динамо». Также в списке претендентов на защитника находится «Бешикташ».

Розье перешел в «Спортинг» в июле 2019 года из «Дижона» за пять миллионов евро. В прошедшем сезоне он принял участие в 37 матчах, забил три гола и отдал семь ассистов. Вместе со стамбульской командой футболист стал чемпионом Турции.