«Ференцварош» объявил об уходе Реброва с поста главного тренера клуба

Пресс-служба «Ференцвароша» сообщила о том, что главный тренер команды Сергей Ребров покинул свой пост.

– Хочу поблагодарить клуб и всех болельщиков за поддержку моей работы. Вместе мы добились успеха, и я рад, что мне довелось поработать с такой популярной командой с многолетней историей, – сказал Ребров.

Напомним, что 47-летний специалист приступил к своей работе в «Ференцвароше» с августа 2018 года. Под его руководством команда трижды подряд выиграла чемпионат Венгрии, а осенью прошлого года впервые за 25 лет пробилась в групповой этап Лиги чемпионов.