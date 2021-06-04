Кайрат Нурдуалетов: У сборной свои интересы, у клубов - свои

Главный тренер молодежной сборной Казахстана по футболу Кайрат Нурдуалетов объяснил, почему перед его командой стоит проблема комплектации.

«Возможно, это и из-за невысокого требования футболистов к себе. Также этот вопрос касается и руководителей клубов. Мы не можем заставить их ставить в состав нашу молодежь. Если бы они хотели, чтобы сборная играла лучше, возможно, говорили бы в обязательном порядке выпускать двух-трех молодых игроков, но этого не будет. У сборной свои интересы, у клубов - свои», - цитирует специалиста «Метарейтинг-Казахстан».