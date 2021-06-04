Григорий Иванов: Я за спортивный принцип, выиграли - выступайте

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов поделился своим мнением о запрете «Оренбургу» играть в РПЛ.

«Я против того, чтобы не допускать «Оренбург». Стадиончик у них симпатичный, но есть большая проблема с раздевалками. Там вообще невозможно находиться.

Я за спортивный принцип: выиграли - выступайте. Я не считаю правильным, когда говорят, что надо стадион на десять тысяч», - приводит слова руководителя клуба Sport24.ru.

Напомним, по итогам сезона в ФНЛ «Оренбург» занял второе место и завоевал прямую путевку в РПЛ. Однако клуб не смог пройти лицензирование в связи с тем, что его домашний стадион вмещает менее положенных по регламенту десяти тысяч зрителей.

Также в выдаче лицензии было отказано владикавказской «Алании», финишировавшей четвертой.