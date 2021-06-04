Силва подписал новый контракт с «Челси»

Лондонский «Челси» продлил контракт с бразильским защитником Тиагу Силвой.

Как сообщает официальный сайт клуба, новое соглашение рассчитано на один сезон. Силва перешел в «Челси» прошлым летом, перейдя в лондонскую команду на правах свободного агента.

«Тиагу продемонстрировал всем в «Челси» свое безупречное мастерство на протяжении всего сезона. Силва оказал огромное влияние на нас, на поле и за его пределами», - отметила директор клуба Марина Граовская.