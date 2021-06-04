Григорий Иванов: Есть нормальные ребята, но в целом агенты - большое зло для футбола

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов рассказал о своем отношении к футбольным агентам в России.

«Они раздувают зарплаты. Есть, конечно, нормальные профессиональные ребята, но считаю, что агенты — большое зло для футбола. Они раздувают зарплату, повторю, влияют на футболистов. На Западе футболист говорит агенту: «Я хочу играть в «Барселоне», иди договаривайся». А у нас говорят: «Нет, ты в «Барселону» не пойдешь, ты пойдешь в «выберите нужный клуб» — там зарплата хорошая». Я сталкивался с такими футболистами», - цитирует Иванова Sport24.ru.

Ранее руководитель екатеринбуржцев прокомментировал запрет «Оренбургу» со стороны футбольных властей выступать в РПЛ в будущем сезоне, несмотря на занятое клубом второе место по итогам чемпионата в ФНЛ. Поводом стала маленькая вместимость домашней арены уральцев: согласно действующему регламенту, она должна быть не менее десяти тысяч зрителей.

Напомним, в минувшем сезоне РПЛ «Урал» занял 12 место.