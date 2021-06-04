Геннадий Орлов: Есть косвенные вещи, которые могут повлиять на результат матча с Бельгией

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов порассуждал о шансах сборной России в матче против Бельгии.

«Матч с Польшей был репетицией Черчесова перед игрой с бельгийцами. Они пытались прессинговать. Понятно, что стоять у своих ворот, играя с Бельгией, — это без шансов. Те все равно хоть один раз, но забьют. А если прессинговать и пытаться сыграть на встречных курсах, то можно добиться и ничьей, и даже победы.

У Эдена Азара была травма, у него не идет, он развалился, теперь не такой яркий. И серьезнейшая травма у Кевина Де Брейне, который ведет всю игру. Так что два игрока основного состава выпадают. Станислав Черчесов фартовый. Есть какие-то косвенные вещи, которые могут влиять на результат матча Россия — Бельгия.

Шанс выйти из группы у нас небольшой. Это надо, чтобы наши футболисты проявили героизм», - приводит слова Орлова радио «Эхо Москвы в Санкт-Петербурге».

Напомним, чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах Европы. Санкт-Петербург примет семь матчей турнира, включая два поединка сборной России и одну четвертьфинальную встречу.