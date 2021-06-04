Полузащитник «Бенфики» Кровинович входит в сферу интересов ЦСКА

Хорватский полузащитник «Бенфики» Филип Кровинович может продолжить карьеру в московском ЦСКА.

Как сообщает издание A Bola, стиль игры 25-летнего соотечественника нравится главному тренеру армейцев Ивице Оличу. Отмечается, что «Бенфика» готова расстаться с Кровиновичем. Португальский клуб хочет выручить с продажи полузащитника восемь миллионов евро.

Последний год Филип выступал на правах аренды за «Ноттингем Форест».

В минувшем сезоне Кровинович провел 31 матч, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.