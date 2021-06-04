«Челси» продлил контракт с Жиру

Лондонский «Челси» заключил новое соглашение с форвардом команды Оливье Жиру.

Как сообщает клубная пресс-служба, контракт подписан сроком на один год, при этом финансовые условия сделки не разглашаются.

Напомним, в минувшем сезоне АПЛ 34-летний француз провел в составе «синих» 17 матчей, в которых забил четыре мяча.

По итогам завершившегося чемпионата Англии подопечные Томаса Тухеля заняли четвертое место. Кроме того, в финале Лиги чемпионов «аристократы» обыграли «Манчестер Сити» (1:0) и завоевали главный клубный европейский трофей.