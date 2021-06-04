СМИ: Бразилия отказалась от участия в Кубке Америки

Сборная Бразилии приняла решение не выступать на Кубке Америке.

По информации AS, футболисты национальной команды выразили недовольство переносом турнира в их страну. Ветераны сборной после разговора с главой бразильской федерации Рожерио Кабокло приняли решение не принимать участие Кубке Америки.

Кроме того, бразильцы планируют уговорить другие сборные выступить против проведения турнира в 2021 году.

Напомним, что изначально Кубок Америки должны были принять Аргентина и Колумбия. У одного из государств сложная ситуация с пандемией коронавируса, у другого - политическая напряженность в стране.

Ранее назывались города Бразилии, в которых пройдут матчи турнира.