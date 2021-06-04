«Эвертон» рассматривает кандидатуру Пирло на пост главного тренера

Экс-наставник туринского «Ювентуса» Андреа Пирло может возглавить английский «Эвертон».

По информации Football italia, клуб из Ливерпуля всерьез рассматривает кандидатуру 42-летнего итальянца. «Эвертон» выбирает между Пирло и его соотечественником Клаудио Раньери.

Напомним, что «Ювентус» под руководством бывшего игрока команды выиграл Кубок Италии и квалифицировался в Лигу чемпионов. По окончании сезона стало известно, что Андреа покинет клуб.

Добавим, что «ириски» в минувшем сезоне заняли десятое место в таблице АПЛ.