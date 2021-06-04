Промес объяснил причины своего возвращения в «Спартак»

Полузащитник московского »Спартака» и сборной Нидерландов Квинси Промес рассказал об истинных причинах своего возвращения в стан красно-белых.

«Если бы я остался в «Аяксе» на скамейке запасных, то мои шансы на участие в чемпионате Европы были бы невелики. Это единственная причина, по которой я вернулся в Россию. Во время моих прошлых выступлений за «Спартак» меня постоянно вызывали в сборную. Я понимал, что, если снова буду постоянно играть, приглашение в сборную обязательно последует. Думаю, Франк де Бур знает уровень футбола в России, который не нужно недооценивать», — приводит слова футболиста AD.

В минувшем сезоне Промес провел 11 матчей в составе москвичей, в которых забил три гола и отдал три голевых передачи. Ранее голландец уже выступал за красно-белых с 2014 по 2018 год. Вместе со «Спартаком» игрок становился чемпионом и бронзовым призером России, а также обладателем Суперкубка страны.