Словения забила шесть безответных мячей Гибралтару

Сборная Словении дома разгромила команду Гибралтара в товарищеском матче со счетом 6:0.

В составе хозяев отличились Андраж Шпорар и Йосип Иличич, оформившие по дублю, а также Петр Стоянович и Ян Млакар.

Отметим, что Иличич мог сделать хет-трик, но на 24-й минуте не смог реализовать пенальти.

Напомним, словенцы выступают в одной группе отборочного турнира чемпионата мира со сборной России. 27 марта в первой встрече команд между собой подопечные Станислава Черчесова взяли верх со счетом 2:1. Ответная игра пройдет 11 октября в Словении.

Футбол. Товарищеский матч.