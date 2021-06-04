Алекперов доволен состоянием дел в «Спартаке»

Президент «Лукойла» Вагит Алекперов прокомментировал текущее положение дел в московском «Спартаке».

«У «Спартака» все хорошо. Доволен прошлым сезоном, команда провела его хорошо. Я думаю, сейчас переходный период в команде, и Руй Витория даст толчок к развитию», - приводит слова Алекперова »РИА Новости».

Напомним, по итогам прошлого сезона красно-белые заняли второе место в РПЛ и завоевали право сыграть в квалификации Лиги чемпионов.

Прежний наставник команды - Доменико Тедеско не стал продлевать контракт с клубом.