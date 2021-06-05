СМИ: Конте не возглавит «Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» больше не ведет переговоры с Антонио Конте, претендовавшим на пост главного тренера английской команды. Стороны так и не смоги согласовать условия сотрудничества,

Как утверждает The Telegraph, руководство лондонцев и 51-летний итальянский специалист не смогли согласовать условия возможного сотрудничества.

Напомним, что Конте привел «Интер» к победе в чемпионате Италии, но в мае расторг контракт с миланским клубом. Наставник посчитал, что проект не амбициозен из-за финансовых трудностей.

Отметим, что Антони не может работать в другом итальянском клубе в следующем сезоне-2021/22.