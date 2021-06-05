Бразилия победила Эквадор в квалификации ЧМ-2022, Неймар реализовал пенальти

В матче отборочного турнира к ЧМ-2022 сборная Бразилии оказалась сильнее команды Эквадора - 2:0.

Счет в игре на 65-й минуте открыл форвард «Эвертона» Ришарлисон. Второй гол в активе нападающего «ПСЖ» Неймара, реализовавшего одиннадцатиметровый удар на четвертой добавленной минуте ко второму тайму. Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа остался в запасе сборной Эквадора.

Таким образом, Бразилия одержала пятую победу кряду и с 15 очками возглавляет таблицу отборочного турнира. Эквадор остался на третьей позиции, заработав девять очков.