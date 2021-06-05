Защитник «Зенита» Прохин перешел в «Ростов»

«Ростов» выкупил права на центрального защитника «Зенита» Данилу Прохина. Срок действия его контракта не разглашается. Об этом информирует официальный сайт донского клуба.
При этом сообщается, что следующий сезон 20-летний футболист проведет на правах аренды в «Сочи».
Напомним, Прохин является воспитанником «Зенита». В феврале нынешнего года защитник перешел в «Сочи» на правах аренды. В сезоне-2020/2021 он провел в чемпионате России семь матчей и забил один гол.
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источник: ФК «Ростов»