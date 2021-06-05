Вейналдум выбирает между «Барселоной» и «ПСЖ»

«Барселона» и «ПСЖ» предложили контракт полузащитнику Джорджиньо Вейналдуму. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Соглашение футболиста с «Ливерпулем» истекает, и он сможет присоединиться к новому клубу в качестве свободного агента.

Как отмечает источник, «Барселона» уже планирует медосмотр для 30-летнего хавбека и надеется подписать трехлетний контракт на следующей неделе. «ПСЖ» также сделал предложение Вейналдуму и готов заплатить больше, чем каталонцы. Таким образом, нидерландцу придется выбирать из двух команд.

Напомним, в минувшем сезоне Вейналдум провел за «Ливерпуль» в АПЛ 38 матчей и забил два гола. «Мерсисайдцы» заняли третью позицию и получили право на участие в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.