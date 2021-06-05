Газзаев - о матче Россия - Болгария: Задача - наиграть стартовый состав перед Евро-2020

Бывший тренер сборной России Валерий Газзаев поделился мнением о предстоящем товарищеском матче национальной команды против Болгарии.

«Самое главное - это наиграть стартовый состав. Сильный соперник или слабый - это не важно. Сильные соперники будут на чемпионате Европы - это Бельгия, Дания, Финляндия. Лучшие команды будут играть на Евро. Товарищеские игры перед турниром носят исключительно подготовительный характер, не более того, - приводит слова специалиста «СЭ».

Матч Россия - Болгария состоится сегодня и начнется в 18:00 по московскому времени.

Напомним, что чемпионат Европы-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Подопечные Станислава Черчесова на групповом этапе сыграют со сборными Бельгии, Дании и Финляндии.