Тевес заявил об уходе из «Бока Хуниорс»

Бывший нападающий сборной Аргентины Карлос Тевес объявил об уходе из «Бока Хуниорс».

«Думал, что этот момент никогда не наступит. Я здесь, чтобы сказать, что ухожу из клуба, это не прощание, потому что я всегда буду рядом с людьми «Боки». Я буду там не как футболист, но всегда как человек из народа», - приводит слова Тевеса RT, ссылаясь на сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Напомним, что 37-летний форвард является воспитанником «Бока Хуниорс» и выступал за команду с 2001-го по 2005-й, с 2015-го по 2016-й, а также с 2018 года. В минувшем сезоне он провел за аргентинский клуб 17 матчей, забил четыре гола и отдал три результативные передачи.

Ранее он также играл за английские «Вест Хэм», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и итальянский «Ювентус».