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05 июня 12:30
автор: Степан Шереметьев

Каземиро: Против Кубка Америки не только игроки из Европы, а вся сборная Бразилии

Ранее «селесао» отказались от участия в турнире.

Капитан сборной Бразилии Каземиро заявил, что главный тренер Тите и все игроки национальной команды против проведения Кубка Америки у себя на родине.

Футболисты остались недовольны переносом турнира в их страну и тем, что они узнали о нем из СМИ.

«Все знают нашу позицию по Кубку Америки в Бразилии. Яснее и быть не может. Мы хотим намного громче высказать свое мнение 8 июня после игры отбора чемпионата мира против Парагвая. Это не только я, не только игроки, которые играют в Европе. Это все, включая Тите. Все вместе», - приводит слова Каземиро RT, ссылаясь на Goal.com.

Напомним, что в этом году права на проведение Кубка Америки поочередно лишили Колумбию и Аргентину. Одной из причин была эпидемиологическая обстановка в этих странах, при этом Бразилия также испытывает проблемы с распространением коронавируса. Старт Кубка Америки запланирован на 11 июня.

источник: «RT на русском»
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