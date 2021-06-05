Защитник «Манчестер Сити» Диаш признан лучшим игроком сезона в АПЛ

Защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш признан лучшим игроком сезона-2020/21 в английской премьер-лиге.
Напомним, в минувшей кампании АПЛ 24-летний португалец провел 32 матча, забил один гол и помог команде выиграть чемпионский титул.
К слову, на приз также претендовали: полузащитник «Вест Хэма» Томаш Соучек, хавбек «Астон Виллы» Джек Грилиш, полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брейне, полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш, форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн, полузащитник «Челси» Мейсон Маунт и нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах.
Напомним, Диаш перешел в «Манчестер Сити» из «Бенфики» в прошлом году за 68 миллионов евро. Нынешнее соглашение футболиста рассчитано до лета 2026 года. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость защитника составляет 75 миллионов евро.