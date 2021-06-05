Владимир Путин: Россия готова оказать помощь Катару в подготовке к чемпионату мира

Президент России Владимир Путин рассказал о готовности по оказанию помощи Катару в подготовке к чемпионату мира.

«Мы разговаривали с эмиром. Я понимаю сложности, с которыми сталкивается Катар. Мы со своей стороны сделаем все для того, чтобы поддержать наших друзей в Катаре и помочь им подготовиться к этому ответственному глобальному мероприятию», - приводит слова президента «РИА Новости».

Напомним, что прошлое мировое первенство состоялось в 2018 году в России. Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022-го.