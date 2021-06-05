Сенников – перед матчем Россия – Болгария: Модель игры будет по команде Бельгии

Экс-защитник московского «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился ожиданиями от предстоящего матча.

— Это последняя контрольная игра перед чемпионатом Европы, скорее всего, увидим основной состав, какую-то наработанную тактику, которая будет использоваться в первом матче на Евро. Поэтому модель игры будет по команде Бельгии. Посмотрим, сможем ли мы так сыграть, ведь с бельгийцами мы будем играть, наверное, вторым номером, а с болгарами - первым. Но все равно расстановка на поле будет моделироваться под первый матч, — приводит слова Сенникова ТАСС.

Напомним, что чемпионат Европы-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Подопечные Станислава Черчесова на групповом этапе сыграют со сборными Бельгии, Дании и Финляндии.