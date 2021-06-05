Геннадий Орлов: Семенов медленный по мышлению, нельзя его ставить в состав сборной России

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением об уровне игры защитника сборной России и грозненского «Ахмата» Андрее Семенове.

«Семенова нельзя ставить в состав сборной. Он медленный. Причем медленный и по мышлению, по принятию решений. Мяч у поляков летел в ту зону, а где были центральные защитники? Все надо предвидеть. А у него и стартовой скорости нет», - приводит слова Орлова «Чемпионат», ссылаясь на «Радио Зенит».

Сегодня, 5 июня, в 18:00 (мск) российская команда проведет заключительный товарищеский матч с Болгарией перед стартом Евро-2020. Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля. Подопечные Станислава Черчесова на групповом этапе сыграют со сборными Бельгии, Дании и Финляндии.