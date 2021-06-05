Стала известна дата презентации нового тренера «Спартака» Витории

Директор «Спартака» по развитию и коммуникациям Антон Фетисов сообщил, когда состоится презентация португальца Руя Витории в качестве главного тренера московской команды.

— Презентация нового главного тренера «Спартака» Руя Витории состоится уже через неделю. Пока не могу назвать точный день, но скорее всего она пройдет в период с 14 по 16 июня. Постараемся учесть тот факт, что многие журналисты уедут из Москвы на матч чемпионата Европы Польша — Словакия в Санкт-Петербург, но отталкиваться при выборе даты все же будем от себя. Надеюсь, всем будет удобно, — передает слова Фетисова Eurostavka.

Предыдущим клубом португальца был «Аль-Наср», который он покинул в декабре прошлого года. Под его руководством команда стала победителем чемпионата Саудовской Аравии, а также выиграла Суперкубок страны.

Что касается «Спартака», то по итогам сезона-2020/21 красно-белые заняли второе место в таблице РПЛ и выступят в Лиге чемпионов.