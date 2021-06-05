Геннадий Орлов: Зобнину не хватает культуры футбола, это огромная проблема для сборной России

Комментатор Геннадий Орлов считает позицию опорного полузащитника проблемной в сборной России, так как на ней наигрывается хавбек «Спартака» Роман Зобнин.

«Есть опасность, которая подстерегает нашу сборную. Это, конечно же, Зобнин. Позиция опорного центрального полузащитника. Зобнину не хватает культуры футбола, которая есть у Жиркова: чистенько отобрать мяч, сделать точную передачу. Он даже делает рывки, держит темп, но как это дальше будет? Зобнина с поляками Черчесов не заменил - значит, некем. Это проблема для нашей сборной», - приводит слова Орлова «Чемпионат», ссылаясь на «Радио Зенит».

Сегодня, 5 июня, в 18:00 (мск) российская команда проведет заключительный товарищеский матч с Болгарией перед стартом чемпионата Европы-2020. Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля. Подопечные Станислава Черчесова на групповом этапе сыграют со сборными Бельгии, Дании и Финляндии.