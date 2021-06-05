«Химки» готовят Глушакову новый контракт

Министр спорта Московской области Роман Терюшков рассказал о намерении подмосковных «Химок» продлить соглашение с Денисом Глушаковым.

— Команда сейчас в отпуске. После паузы начнем вести диалог по контрактам футболистов. У Дениса соглашение закончено, но у него, и у нас есть желание продолжать работу. До сборов будем договариваться, как же нам без Дениса? — приводит слова Терюшкова «РИА Новости».

В прошедшем сезоне РПЛ Глушаков принял участие в 15 матчах, в которых забил три гола и сделал один голевой пас.