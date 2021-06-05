Гол Ламелы рабоной признан лучшим в АПЛ по итогам сезона (видео)

Гол полузащитника «Тоттенхэма» Эрика Ламелы в матче 28-го тура английской премьер-лиги с «Арсеналом» (1:2) признан лучшим мячом по итогам сезона-2020/21.
На 33-й минуте встречи аргентинец, находясь в окружении игроков «канониров», ударом рабоной отправил мяч в дальний от себя угол ворот.
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Напомним, что в минувшем сезоне Ламера провел за «Тоттенхэм» 23 матча в АПЛ и забил один гол. «Шпоры» финишировали на седьмом месте в чемпионате Англии и получили право на участие в первом розыгрыше Лиги конференций.