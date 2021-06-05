Моуринью назвал фаворита на Евро-2020

Главный тренер итальянской «Ромы» Жозе Моуринью считает, что сборная Франция является главным претендентом на победу на предстоящем чемпионате Европы.

— Когда в вашей команде есть Килиан Мбаппе, сложно не выиграть. Он один из тех игроков, которые выигрывают матчи и пугают соперников.

Если бы мне пришлось назвать одну команду, которая победит, я бы назвал их — потому что группа игроков фантастическая. Они должны выиграть чемпионат Европы. Если этого не произойдет, то турнир можно признать неудачным, — цитирует Моуринью Sport24, ссылаясь на The Sun.

Напомним, что французы являются действующими чемпионами мира. В финале Мундиаля 2018 года в России подопечные Дидье Дешама со счетом 4:2 победили футболистов из Хорватии.