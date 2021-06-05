«Спартак» интересуется игроком «Васко да Гама» Бруно Гомесом

Представитель агентства «Brasil4You» сообщил об интересе московского «Спартака» к 20-летнему опорному полузащитнику «Васко да Гама» Бруно Гомесу.

— Есть определенный интерес, прощупывание почвы по Бруно Гомесу со стороны «Спартака», но пока ничего конкретного, — передает слова агента Sport24.

Transfermarkt оценивает бразильца в четыре миллиона евро. Его контракт с нынешним клубом истекает 31 декабря 2023 года.

За свой клуб Гомес провел 31 матч в бразильской серии А, в которых забил один гол.