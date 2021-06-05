Кудряшов получил травму и рискует пропустить Евро-2020

Защитник сборной России Федор Кудряшов получил повреждение на разминке перед товарищеским матчем с командой Болгарии.

По словам комментатора «Первого канала» Павла Занозина, ему удалось поговорить с игроком, и тот сообщил ему, что травма оказалась серьезной.

Добавим, что 34-летний Кудряшов вошел в окончательный состав сборной России на Евро-2020. В первом матче группового этапа команда Станислава Черчесова сыграет против Бельгии. Встреча состоится 12 июня и пройдет в Санкт-Петербурге.