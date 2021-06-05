«Урал» заинтересован в полузащитнике сборной Казахстана Вороговском

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал об интересе к 24-летнему полузащитнику сборной Казахстана Яну Вороговскому.

— Если подпишем Вороговского, то будет нашим игроком. Сейчас говорить что-то не вижу смысла. Зачем? Что-то скажешь — он дороже в два раза будет. «Урал» интересуется многими игроками, но трансферы любят тишину. Пока мы ничего не объявляем и не говорим, кто у нас будет и как. Мы 14 числа уже будем на сборах. Приедет Вороговский — значит будет Вороговский. Это отдельная тема, тут можно много общаться, — передает слова Иванова «СЭ».

Отметим, что контракт игрока с бельгийским клубом рассчитан до 30 июня 2021 года.

В прошедшем сезоне Вороговский провел 22 матча, в которых забил один гол.