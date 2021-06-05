Тарханов считает, что у сборной России есть шансы на выход из группы на Евро-2020

Известный российский тренер Александр Тарханов оценил шансы сборной России на выход из группы на предстоящем чемпионате Европы.

— Третье место в группе однозначно займем. А бороться, думаю, будем и за второе, и даже за первое. Потому что сложно оценить, кто в каком состоянии. Команда Бельгии мне очень нравится, но у них тоже есть проблемы — вничью сыграли с Грецией, которую должны были обыгрывать. У каждого есть какие-то проблемы. У бельгийцев может Де Брюйне не сыграть, лидер. Хотя и без него команда хорошо выступает. Но в любом случае, со всеми можно играть, — цитирует Тарханова «Газета.Ru».

Напомним, что турнир пройдет с 11 июня по 11 июля.