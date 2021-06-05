Сборная России в последнем матче перед Евро-2020 обыграла Болгарию

Сборная России в заключительном товарищеском матче перед чемпионатом Европы победила Болгарию. Встреча прошла в Москве на «ВТБ Арене» и завершилась со счетом 1:0.

Единственный мяч был забит на 84-й минуте. Автором гола стал нападающий Александр Соболев, реализовавший 11-метровый удар, который заработал вышедший на замену полузащитник Алексей Миранчук.

Таким образом, подопечные Станислава Черчесова завершили подготовку к грядущим соревнованиям.

Напомним, Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. На групповом этапе россияне встретятся с футболистами из Бельгии, Дании и Финляндии.

Товарищеский матч