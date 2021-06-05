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05 июня 20:10
автор: Артем Спиридонов

Бывший врач «Спартака» дал оценку травме Кудряшова

Защитник сборной России получил повреждение на разминке перед товарищеским матчем с командой Болгарии.

Экс-врач московского «Спартака» Юрий Васильков оценил шансы на выступление Федора Кудряшова на предстоящем чемпионате Европы.

— Это очень непростая травма. Конечно, еще нет результатов компьютерного обследования, но тем не менее это мышца, которая постоянно в работе футболиста во время бега, движений, ускорений. Боюсь, что это очень серьезно. Даже если повреждение совсем минимальное, не исключаю, что первые две игры он пропустит. Надо дождаться обследования, но пока настрой неоптимистический, — приводит слова Василькова «РИА Новости».

Добавим, что матч с болгарскими футболистами завершился со счетом 1:0 в пользу команды Станислава Черчесова. Единственный гол на 84-й минуте матча забил нападающий московского «Спартака» Александр Соболев с 11-метровой отметки.

На групповом этапе Евро-2020 сборная России встретится с Бельгией, Финляндией и Данией.

источник: «РИА Новости»
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