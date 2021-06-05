Боярский – после матча Россия - Болгария: С такой игрой с Бельгией встречаться не стоит

Народный артист России Михаил Боярский поделился эмоциями от прошедшего товарищеского матча.

— Даже не могу назвать это натужным матчем. Это не игра. С такой игрой с Бельгией встречаться не стоит, даже мечтать о победе нельзя. У меня большие опасения перед стартом чемпионата Европы. Думаю, не только у меня одного. Никаких радужных надежд не питаю. Я не понимаю, за счет чего сборная может выигрывать матчи. Мастерство — точно нет. Команды я не увидел тоже.

Конкретные тактические решения Черчесова я обсуждать не могу, он все-таки главный тренер команды, но результат налицо, — цитирует Боярского Sport24.

На групповом этапе Евро-2020 сборная России встретится с Бельгией, Финляндией и Данией.