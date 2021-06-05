Тренер сборной Болгарии: Желаю успеха команде России на Евро-2020

Главный тренер сборной Болгарии Ясен Петров поделился эмоциями от прошедшего матча.

— Замечательная атмосфера на стадионе, это было хорошее сражение. У России — действительно сильная команда, физически крепкая, атлетичная, но, думаю, мы смотрелись хорошо на ее фоне. У нас мало что получалось в атаке, нам нужно работать над ней. В целом нам не хватило всего 6-7 минут, чтобы увезти ничью из Москвы. Чтобы рассчитывать на победу, не хватило последнего паса. Желаю успеха команде России на Евро-2020, — передает слова наставника болгарской команды телеканал «Матч ТВ».

На групповом этапе Евро-2020 сборная России встретится с Бельгией, Финляндией и Данией.

Добавим, что турнир пройдет с 11 июня по 11 июля.