ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Товарищеские матчи (сборные) 2-й тайм, 90+7' Кот-д'Ивуар 1 Буркина-Фасо 1
Товарищеские матчи (сборные) 1-й тайм, 18' Швеция 1 Армения 0 П1 1.12 Х 9.10 П2 20.0
Италия - Серия А 1-я четверть Олимпия Милан 13 Виртус Болонья 13
Товарищеские матчи (сборные) 1-й тайм, 18' Черногория 0 Израиль 0 П1 3.30 Х 3.10 П2 2.33
ЧМ-2022 - Северная Америка 1-й тайм Тёркс и Кайкос 0 Гаити 0
Испания - Сегунда 1-й тайм, 2' Альмерия 0 Жирона 0 П1 1.70 Х 3.80 П2 4.90
Товарищеские матчи (сборные) 1-й тайм, 3' Сенегал 0 Замбия 0 П1 1.55 Х 4.10 П2 6.50
Товарищеские матчи (сборные) 22:30 Тунис 0 ДР Конго 0
05 июня 20:43
автор: Артем Спиридонов

Тренер сборной Болгарии: Желаю успеха команде России на Евро-2020

В последнем товарищеском матче перед Евро-2020 национальная команда нашей страны со счетом 1:0 победила болгарских футболистов.

Главный тренер сборной Болгарии Ясен Петров поделился эмоциями от прошедшего матча.

— Замечательная атмосфера на стадионе, это было хорошее сражение. У России — действительно сильная команда, физически крепкая, атлетичная, но, думаю, мы смотрелись хорошо на ее фоне. У нас мало что получалось в атаке, нам нужно работать над ней. В целом нам не хватило всего 6-7 минут, чтобы увезти ничью из Москвы. Чтобы рассчитывать на победу, не хватило последнего паса. Желаю успеха команде России на Евро-2020, — передает слова наставника болгарской команды телеканал «Матч ТВ».

На групповом этапе Евро-2020 сборная России встретится с Бельгией, Финляндией и Данией.

Добавим, что турнир пройдет с 11 июня по 11 июля.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Топ 7 самых красивых жен футболистовФутболисты сборной Бразилии не хотят участвовать в Кубке АмерикиЧМ-2021. День 12: катастрофа сборной РоссииАмериканец объяснил, чем отвратительны русские девушкиСлепышев не стал молчать после поражения на ЧМВосхитительная телеведущая сводит с ума поклонников футбола
Киркоров спел, Кудряшов сломался, Соболев заменил Дзюбу и забил. Как Россия победила Болгарию
В последнем контрольном матче перед Евро-2020 сборная России одержала трудовую победу в Москве над болгарами (1:0), к сожалению, не избежав травм.
Отделалась испугом. Почему полиция Парижа сначала задержала, а потом отпустила теннисистку Сизикову
Всю пятницу спортивный мир следил за развитием истории во Франции, где полиция Парижа задержала российскую участницу «Ролан Гаррос» Яну Сизикову.
Видео всех голов ЧМХ 05.06.2021: в финале на втором чемпионате мира подряд сыграют Канада и Финляндия
Видеообзоры полуфинальных матчей, которые запланированы на чемпионате мира по хоккею в Риге в четырнадцатый соревновательный день: США - Канада, Финляндия - Германия.
«Теперь буду болеть за Канаду, чтоб не так обидно было». На ЧМХ-2021 с Мостовым
Один из лучших футболистов в истории российской сборной давно питает любовь к хоккею и внимательно следит за чемпионатом мира в Риге. А также продолжает делиться с «Плеймейкером» своими впечатлениями от увиденного.
«Ни мастерства, ни головы на плечах». Реакция на провал России на ЧМХ-2021 по обе стороны океана
Неожиданное поражение сборной России в четвертьфинале чемпионата мира в Риге от очень средней по составу канадской команды (1:2 ОТ) вызвало бурю эмоций в хоккейном мире.
Школа ставок: моделирование по методу Монте-Карло. Блог Ткачева
Вместе с ведущим трейдером БК «Лига Ставок» Дмитрием Ткачевым продолжаем разбираться в азах букмекерства в рамках обучающего проекта «Школа ставок».
Сам спасаю, сам хороню. Кучеров стал лучшим бомбардиром Кубка Стэнли и виновником поражения «Тампы»
В третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли «Тампа» на своей площадке отыграла две шайбы у «Каролины» благодаря Никите Кучерову, но уступила в дополнительном периоде (2:3) из-за него же.
В Пекин можно не ехать? Выводы после шокирующего поражения России от пятого состава Канады
Команда Валерия Брагина вылетела с чемпионата мира после первого раунда плей-офф, уступив канадцам в овертайме 1:2.
Видео всех голов ЧМХ 03.06.2021: Россия проиграла Канаде, которая вышла на США
Видеообзоры четвертьфинальных матчей, которые запланированы на чемпионате мира по хоккею в Риге в тринадцатый соревновательный день: США - Словакия, Швейцария - Германия, Россия - Канада и Финляндия - Чехия.
Команде Черчесова не найдут «кнопку». Почему нет ясности с показом матча Россия — Болгария
Последний контрольный матч российской сборной перед стартом на Евро – против Болгарии – может совпасть по времени с полуфиналом ЧМ по хоккею.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Олег Матыцин: Развивать спорт только ресурсами министерства невозможно

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика