Вячеслав Колосков: Результат матча Россия-Болгария перед чемпионатом Европы имел мало значения

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением относительно результата товарищеского матча между сборными Россией и Болгарией (1:0), который прошел в Москве.

«Настоящий товарищеский матч был с элементами контрольного, так бы это я назвал. Потому что такая аккуратная игра: никто никого не хотел обидеть, задеть. Задача была поиграть, посмотреть, что получится, а что нет», - сказал Колосков.

Добавим, что автором победного гола стал нападающий россиян Александр Соболев, реализовавший пенальти на 84-й минуте встречи.

Напомним, что на групповом этапе ЧЕ-2020 подопечные Станислава Черчесова сыграют с Бельгией (12 июня), Финляндией (16 июня) и Данией (21 июня).