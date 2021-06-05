Станислав Черчесов: Надеемся, что травмы Кудряшова, Баринова и Зобнина окажутся несерьезными

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о состоянии футболистов, получивших травмы до и по ходу товарищеского матча с Болгарией (1:0).

«Опережать события мы не будем. Кудряшов сделает МРТ, Баринов сделает КТ, с Зобниным никаких проблем, вроде, нет. Надеемся, что травмы окажутся несерьезными», - приводит слова наставника «Спорт-Экспресс».

Напомним, защитник Федор Кудряшов получил повреждение на разминке перед игрой, полузащитнику Дмитрию Баринову разбили нос и он был заменен на 51-й минуте, а Роман Зобнин доиграл встречу до конца.

К слову, первый матч на чемпионате Европы сборная России проведет 12 июня. В Санкт-Петербурге команда Черчесова сыграет с Бельгией.