Дмитрий Губерниев: Соперник, который ровно ноль угловых подает, нам на Евро не попадется

Российский комментатор Дмитрий Губерниев подвел итоги прошедшей контрольной игры сборной России.

«Большую часть футбольного матча Россия —Болгария я смотрел волейбол Россия — Польша. Чего бы, кстати, и вам желал. Лучше шикарный волейбол, чем такой товарищеский футбол! А так, можно сказать, что в важнейшей игре с Бельгией нам ничего сегодняшнее не пригодится. Соперник, который ровно ноль угловых подает, нам на Евро не попадется. И еще там придется бегать. Да, и чаще всего без мяча! И, тем не менее, Россию поздравляю с победой!» — написал комментатор в своем телеграм-канале.

На групповом этапе Евро-2020 сборная России встретится с Бельгией, Финляндией и Данией.

Добавим, что турнир пройдет с 11 июня по 11 июля.