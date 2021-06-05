Баринов получил перелом носа в матче сборных России и Болгарии

24-летний футболист сборной России Дмитрий Баринов получил перелом костей носа в победном товарищеском матче против сборной Болгарии (1:0). Об этом сообщает Eurostavka.
6 июня Дмитрию проведут компьютерную томографию, после чего прояснится степень тяжести повреждения.
Добавим, что на предматчевой разминке повреждение икроножной мышцы получил защитник Федор Кудряшов и пропустил встречу с Болгарией.
Сборная России провела заключительный контрольной матч перед Евро-2020, который стартует 11 июня.
источник: Eurostavka