Агент Варга: К Черчесову был реальный интерес от английских клубов

Футбольный агент Шандор Варга, представляющий интересы главного тренера сборной России Станислава Черчесова, рассказал о планах специалиста, а также сообщил, что им интересовались английские клубы.

«Моя компания представляет Станислава, и могу сказать, что к нему был реальный интерес от английских клубов. Пять лет в сборной – это большой срок, наверное, и ему тоже немного не хватает ежедневного творческого процесса. Хотя он эту работу действительно воспринимает как служение Родине и останется с командой до тех пор, пока понимает, что может приносить пользу. Даже если последует предложение от «Тоттенхэма», он сборную не бросит», – приводит слова Варги «РБ Спорт».

Напомним, Черчесов возглавляет национальную команду с августа 2016 года. На домашнем чемпионате мира он вывел сборную в четвертьфинал. Также специалист помог ей пробиться на групповой этап Евро-2020, который состоится с 11 июня по 11 июля. На групповой стадии турнира россияне сыграют с Бельгией, Данией и Финляндией.