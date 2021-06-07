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07 июня 10:12
автор: Степан Шереметьев

СМИ: Мажич может сменить Кашшаи на посту главы российского судейства

В данный момент он руководит арбитрами на Кипре.

Бывший рефери Милорад Мажич уже этим летом может возглавить департамент судейства РФС. Об этом сообщает «СЭ».

По данным источника, серб уже приступил к изучению русского языка. Отмечается, что венгерский специалист Виктор Кашшаи, занимающий этот пост, не оправдал надежд и вряд ли доработает до конца контракта, рассчитанного до лета 2022 года.

Что касается Мажича, то он являлся одним из ведущих судей Европы. Серб десять раз подряд становился лучшим арбитром страны, работал на двух чемпионатах мира (в Бразилии и России), а также на Евро-2016 во Франции.

Помимо этого он обслуживал матч за Суперкубок УЕФА-2017, финалы Кубка конфедераций-2017 и Лиги чемпионов-2018.

источник: «Спорт-Экспресс»
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