Зарема Салихова: «Спартаку» идеально подошел бы Слуцкий, но кто будет слушать девчонку

Зарема Салихова, спутница владельца «Спартака» Леонида Федуна, рассказала о знакомстве с главным тренером «Рубина» Леонидом Слуцким, а также призналась, что хотела видеть его у руля красно-белых. Об этом сообщает «МК-Спорт».

«Много-много лет назад на матче «Спартака» в «Лужниках» я не упустила возможности познакомиться с Леонидом Слуцким, в то время он был тренером «Крыльев». Я села рядом с ним и стала расспрашивать о ФК «Москва» и конкретно об Александре Шешукове. Меня очень интересовали вопросы: «Почему команда так жестко играла, буквально отрывая ноги соперникам? Будут ли в такой же манере теперь играть и «Крылья»? Это тренерская установка, отсутствие техники или что-то еще?»

Я была поражена, как интересно и доходчиво он ответил, и в вдогонку я задала еще тысячу вопросов уже об игре «Спартака». Леонид Викторович комментировал мне, девчонке, все действия на поле, тактику, положительные действия и ошибки игроков, проявив терпение и ни разу не показав свое недовольство. Я оценила, как же повезло его футболистам! Прозвучал финальный свисток, я поблагодарила, извинившись, что отвлекала расспросами, напоследок спросив: «А вы еще придете на игры «Спартака»?

Сразу после этого матча я сказала Федуну: «Кажется, я знаю, кто бы идеально подошел «Спартаку» как тренер. Харизма, профессионализм, легкость в общении, потрясающее чувство юмора и уверенность в своих действиях». Но кто же будет слушать девчонку», – написала Салихова в своем телеграм-канале.