Флоренци возвращается в «Рому»

Защитник Алессандро Флоренци вернулся из «ПСЖ» в «Рому». Об этом сообщает журналист Николо Скира в своем «твиттере».

По информации источника, парижский клуб не стал выкупать права на футболиста, поэтому Флоренци вернулся в Италию.

Однако «Рома» также не рассчитывает на Алессандро, поэтому руководство команды будет искать для 30-летнего итальянца новый клуб. Действующее соглашение защитника с римлянами рассчитано до 30 июня 2023 года.

Добавим, что в сезоне-2020/21 Флоренци провел за «ПСЖ» 36 матчей, забил два гола и сделал результативную передачу.